Янник Синнер — Новак Джокович: история противостояния перед полуфиналом Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, состоится полуфинальный матч на травяном турнире «Большого шлема» в Лондоне (Великобритания), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и восьмая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра начнётся не ранее 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Италии и теннисистом из Сербии.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Новак Джокович
Н. Джокович
Синнер и Джокович провели между собой 11 матчей на турнирах уровня ATP. Счёт 6-5 в пользу итальянца.
- 14.04.2021. Монте-Карло, грунт, второй круг. Джокович — Синнер — 6:4, 6:2;
- 5.07.2022. Уимблдон, трава, 1/4 финала. Джокович — Синнер — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2;
- 14.07.2023. Уимблдон, трава, 1/2 финала. Джокович — Синнер — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4);
- 14.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард, групповой этап. Джокович — Синнер — 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7);
- 19.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард, финал. Синнер — Джокович — 3:6, 3:6;
- 25.11.2023. Кубок Дэвиса, хард, 1/2 финала. Синнер — Джокович — 6:2, 2:6, 7:5;
- 26.01.2024. Australian Open, хард, 1/2 финала. Джокович — Синнер — 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6;
- 13.10.2024. Шанхай, хард, финал. Синнер — Джокович — 7:6 (7:4), 6:3;
- 6.06.2025. «Ролан Гаррос», грунт, 1/2 финала. Синнер — Джокович — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3);
- 11.07.2025. Уимблдон, трава, 1/2 финала. Синнер — Джокович — 6:3, 6:3, 6:4;
- 30.01.2026. Australian Open, хард, 1/2 финала. Джокович — Синнер — 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
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