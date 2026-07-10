Янник Синнер — Новак Джокович: история противостояния перед полуфиналом Уимблдона

Сегодня, 10 июля, состоится полуфинальный матч на травяном турнире «Большого шлема» в Лондоне (Великобритания), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и восьмая ракетка мира серб Новак Джокович. Игра начнётся не ранее 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Италии и теннисистом из Сербии.

Синнер и Джокович провели между собой 11 матчей на турнирах уровня ATP. Счёт 6-5 в пользу итальянца.

14.04.2021. Монте-Карло, грунт, второй круг. Джокович — Синнер — 6:4, 6:2;

5.07.2022. Уимблдон, трава, 1/4 финала. Джокович — Синнер — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2;

14.07.2023. Уимблдон, трава, 1/2 финала. Джокович — Синнер — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4);