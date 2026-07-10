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Полина Скляр — Анна Пушкарёва: текстовая трансляция юниорского полуфинала Уимблдона

Полина Скляр — Анна Пушкарёва: текстовая трансляция юниорского полуфинала Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) состоится полуфинальный матч юниорского Уимблдона среди девушек, в котором встретятся российская теннисистка Анна Пушкарёва и представительница Украины Полина Скляр.

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Полина Скляр
Украина
Полина Скляр
П. Скляр
Не начался
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Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч между россиянкой и украинкой начнётся не ранее 14:30 мск.

Этот встреча станет второй в противостоянии Анны Пушкарёвой и Полины Скляр. В 2025 году в Ганновере Скляр победила со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Пушкарёва — единственная россиянка, оставшаяся в сетках турнира «Большого шлема».

Календарь Уимблдона — девушки
Сетка Уимблдона — девушки
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