«Как обычно это недовольные игроки на ставках». Гауфф — о ненавистных комментариях
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о полученных ненавистных комментариях после поражения от девятой ракетки мира Каролины Муховой (Чехия) в полуфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (10:12).
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7 12
|
|6
|6 10
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Мне уже приходят сообщения с ненавистью. Но ничего, это делает меня сильнее. Как обычно это недовольные игроки на ставках. Ну и ладно, в следующий раз победа будет за мной… и я обязательно отмечу их в соцсетях (смеётся)», – сказала Гауфф на пресс-конференции.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
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