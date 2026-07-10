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«Как обычно это недовольные игроки на ставках». Гауфф — о ненавистных комментариях

«Как обычно это недовольные игроки на ставках». Гауфф — о ненавистных комментариях
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о полученных ненавистных комментариях после поражения от девятой ракетки мира Каролины Муховой (Чехия) в полуфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (10:12).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
2 		6 6 10
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Мне уже приходят сообщения с ненавистью. Но ничего, это делает меня сильнее. Как обычно это недовольные игроки на ставках. Ну и ладно, в следующий раз победа будет за мной… и я обязательно отмечу их в соцсетях (смеётся)», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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