«Как обычно это недовольные игроки на ставках». Гауфф — о ненавистных комментариях

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о полученных ненавистных комментариях после поражения от девятой ракетки мира Каролины Муховой (Чехия) в полуфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (10:12).

«Мне уже приходят сообщения с ненавистью. Но ничего, это делает меня сильнее. Как обычно это недовольные игроки на ставках. Ну и ладно, в следующий раз победа будет за мной… и я обязательно отмечу их в соцсетях (смеётся)», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.