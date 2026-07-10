Мухова стала первой, кто обыгрывал теннисисток топ-5 на всех покрытиях в 2026 году

Полуфиналистка Уимблдона-2026 чешка Каролина Мухова стала первой теннисисткой, которая сумела одержать победу над игроками из топ-5 рейтинга WTA на всех покрытиях в 2026 году.

Брисбен WTA-500, 1/4 финала, хард. Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 6:2, 4:6. На тот момент Рыбакина занимала пятое место в рейтинге.

(Чехия) — 2:6, 6:2, 4:6. На тот момент Рыбакина занимала пятое место в рейтинге. Штутгарт WTA-500, 1/4 финала, грунт. Кори Гауфф (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 3:6, 5:7, 3:6. Гауфф была третьей ракеткой мира.

(Чехия) — 3:6, 5:7, 3:6. Гауфф была третьей ракеткой мира. Уимблдон, 1/2 финала, трава. Кори Гауфф (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 6:1, 6:7 (10:12). На данный момент Гауфф занимает четвёртое место в лайф-рейтинге WTA.