World Tennis оставила в силе отстранение Федерации тенниса России

World Tennis (бывшая Международная теннисная федерация, ITF) оставила в силе отстранение Федерации тенниса России (ФТР).

«Отстранение Федерации тенниса России от членства в World Tennis остаётся в силе», – приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

В начале 2022 года Международная федерация тенниса отстранила россиян и белорусов от участия в командных турнирах, а также приостановила членство Федераций тенниса России и Беларуси. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов и временно восстановил членство Олимпийского комитета России.