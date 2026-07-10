Документальный сериал о Рафаэле Надале номинирован на премию «Эмми»

Документальный сериал Netflix «Рафа» о 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале был номинирован на премию «Эмми».

Спортивный мини-сериал отмечен в номинации «Выдающийся документальный или нон-фикшен-сериал».

Премьера состоялась 29 мая. Картина состоит из четырёх эпизодов и рассказывает о жизни и карьере испанского теннисиста. В борьбе за победу в номинации «Рафа» встретится с такими работами, как «Американская революция» от PBS, «Мистер Скорсезе» (Apple TV), «Шон Комбс: Расплата» (Netflix) и «Убийства в йогурт-кафе» (HBO Max).

«Эмми» — главная телевизионная премия США. Церемония вручения пройдёт 14 сентября в Лос-Анджелесе.