Янник Синнер — Новак Джокович: текстовая трансляция полуфинала Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона-2026, в котором за выход в финал соревнований поборются действующий чемпион турнира Янник Синнер (Италия) и 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (Сербия). Встреча запланирована вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янника Синнера и Новака Джоковича на Уимблдоне.
Это будет 12-я личная встреча теннисистов. Счёт в очном противостоянии — 6-5 в пользу Янника Синнера, однако последняя победа была одержана Новаком Джоковичем. В полуфинале Australian Open — 2026 серб одолел итальянца со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
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