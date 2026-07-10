Восемь теннисисток из Чехии выходили в полуфинал Уимблдона в XXI веке

Чехия стала лидером по числу полуфиналисток женского Уимблдона в XXI веке. Восемь представительниц страны выходили в 1/2 финала травяного «Шлема» в 2000-х годах. На втором месте США с шестью полуфиналистками.

Спортсменки из Чехии, выходившие в полуфинал Уимблдона:

Барбора Крейчикова (чемпионка турнира 2024 года).

Маркета Вондроушова (победительница 2023 года).

Каролина Плишкова (финалистка 2021 года).

Барбора Стрыцова (полуфинал-2019).

Люси Шафаржова (полуфинал-2014).

Петра Квитова (полуфинал в 2010 году и победа на турнире в 2014-м).

Каролина Мухова (финалистка Уимблдона 2026 года).

Линда Носкова (финалистка Уимблдона 2026 года).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. В финале женского одиночного разряда титул разыграют две представительницы Чехии — Каролина Мухова и Линда Носкова.