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Восемь теннисисток из Чехии выходили в полуфинал Уимблдона в XXI веке

Восемь теннисисток из Чехии выходили в полуфинал Уимблдона в XXI веке
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Чехия стала лидером по числу полуфиналисток женского Уимблдона в XXI веке. Восемь представительниц страны выходили в 1/2 финала травяного «Шлема» в 2000-х годах. На втором месте США с шестью полуфиналистками.

Спортсменки из Чехии, выходившие в полуфинал Уимблдона:

  • Барбора Крейчикова (чемпионка турнира 2024 года).
  • Маркета Вондроушова (победительница 2023 года).
  • Каролина Плишкова (финалистка 2021 года).
  • Барбора Стрыцова (полуфинал-2019).
  • Люси Шафаржова (полуфинал-2014).
  • Петра Квитова (полуфинал в 2010 году и победа на турнире в 2014-м).
  • Каролина Мухова (финалистка Уимблдона 2026 года).
  • Линда Носкова (финалистка Уимблдона 2026 года).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. В финале женского одиночного разряда титул разыграют две представительницы Чехии — Каролина Мухова и Линда Носкова.

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