«Такие результаты уже стали традицией». Носкова — об успехе чешского тенниса на Уимблдоне

12-я ракетка мира чешка Линда Носкова рассказала, почему чешские спортсмены успешно выступают на Уимблдоне, и поделилась ожиданиями от предстоящего финала с соотечественницей Каролиной Муховой (девятая ракетка мира).

«Каролина – замечательная теннисистка и прекрасный человек. Правда, близко мы познакомились лишь несколько лет назад, когда я начала выступать в туре. На Олимпиаде мы вместе играли в паре и были очень близки к медали – именно тогда и узнали друг друга по-настоящему. Когда Каролина дошла до финала «Ролан Гаррос» (имеется в виду финал «Ролан Гаррос» 2023 года. — Прим. «Чемпионата»), я смотрела её матчи и, конечно, болела за неё. Я всегда хочу, чтобы чешские теннисисты добивались успеха.

Такие результаты на Уимблдоне для Чехии уже стали традицией. У нас у всех схожая теннисная школа, хотя стиль игры у каждой свой. Мы креативные игроки, а трава позволяет использовать самые разные элементы: игру с лёта, резаные удары, агрессивный теннис. Думаю, именно поэтому чешские теннисисты так успешно выступают на Уимблдоне.

Что касается меня, то последние пару лет я очень много работала над подачей, и сейчас она действительно мне помогает. На траве и харде подача может стать главным оружием, поэтому я всегда стараюсь уделять особое внимание своим геймам на подаче. На приёме не всё зависит только от меня, а вот подача – тот элемент, на котором я концентрируюсь больше всего», – сказала Носкова на пресс-конференции.

Финал между Муховой и Носковой состоится завтра, 11 июля.