Линда Носкова высказалась о своей форме перед финалом Уимблдона

Чешская теннисистка Линда Носкова высказалась о своей форме перед предстоящем финалом Уимблдона против соотечественницы Каролины Муховой.

«Я не ожидала таких результатов, но успех всегда приходит неожиданно – невозможно заранее спланировать, когда именно это случится. После «Ролан Гаррос» я была морально очень уставшей. Грунтовый сезон получился долгим, а турнир в Париже стал для меня настоящим разочарованием. Мне нужно было перезагрузиться, снова начать получать удовольствие от игры, и именно это привело меня туда, где я сейчас нахожусь. На таком уровне уже не большие вещи решают исход матчей, а совсем небольшие детали и проценты. Мне кажется, сейчас я показываю отличный теннис. Когда я счастлива и расслаблена за пределами корта, это сразу отражается и на моей игре.

Здесь все теннисистки очень высокого уровня, поэтому исход матчей решают мелочи. Кроме того, я чувствую, что мой стиль идеально подходит для травы, и это приносит результат.

Сейчас я не хочу отвлекаться. Я не ищу своё имя в интернете и не читаю, что обо мне пишут. Социальные сети – не то место, где мне нравится проводить время. Я предпочитаю держаться от этого подальше и сосредоточиться на том, что действительно важно», – сказала Носкова на пресс-конференции.