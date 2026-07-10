Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова высказалась о своей форме перед финалом Уимблдона

Линда Носкова высказалась о своей форме перед финалом Уимблдона
Комментарии

Чешская теннисистка Линда Носкова высказалась о своей форме перед предстоящем финалом Уимблдона против соотечественницы Каролины Муховой.

«Я не ожидала таких результатов, но успех всегда приходит неожиданно – невозможно заранее спланировать, когда именно это случится. После «Ролан Гаррос» я была морально очень уставшей. Грунтовый сезон получился долгим, а турнир в Париже стал для меня настоящим разочарованием. Мне нужно было перезагрузиться, снова начать получать удовольствие от игры, и именно это привело меня туда, где я сейчас нахожусь. На таком уровне уже не большие вещи решают исход матчей, а совсем небольшие детали и проценты. Мне кажется, сейчас я показываю отличный теннис. Когда я счастлива и расслаблена за пределами корта, это сразу отражается и на моей игре.

Здесь все теннисистки очень высокого уровня, поэтому исход матчей решают мелочи. Кроме того, я чувствую, что мой стиль идеально подходит для травы, и это приносит результат.

Сейчас я не хочу отвлекаться. Я не ищу своё имя в интернете и не читаю, что обо мне пишут. Социальные сети – не то место, где мне нравится проводить время. Я предпочитаю держаться от этого подальше и сосредоточиться на том, что действительно важно», – сказала Носкова на пресс-конференции.

Календарь Уимблдона (ж)
Сетка Уимблдона (ж)
Материалы по теме
Носкова вышла в финал Уимблдона-2026! Мухова тоже там. LIVE!
Live
Носкова вышла в финал Уимблдона-2026! Мухова тоже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android