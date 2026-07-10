Хенмэн рассказал, почему полуфинальный матч Джоковича и Синнера поставили вторым запуском

Британский теннисист и эксперт телеканала BBC Тим Хенмэн рассказал, почему полуфинальный матч первой ракетки мира Янника Синнера и 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича поставили вторым запуском, несмотря на то что немец Александр Зверев и британец Артур Фери играли свои матчи 1/4 финала на день позже.

«Была очень настойчивая рекомендация со стороны BBC и американского ESPN», – сказал Хенмэн в эфире.

«BBC опасается, что матч Фери может пересечься по времени с трансляцией встречи чемпионата мира по футболу Испания — Бельгия. ESPN хотел, чтобы полуфинал Джокович — Синнер проходил в более удобном для американской аудитории временном поясе», – поясняет The Times.

Матч между Александром Зверевым и Артуром Фери начнётся сегодня не ранее 15:30 мск, Джокович и Синнер выйдут на корт сразу после них.