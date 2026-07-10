Скляр — Пушкарёва: россиянка забрала первый сет со счётом 6:4

Сегодня, 10 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В полуфинале юниорского турнира среди женщин сражаются россиянка Анна Пушкарёва и представительница Украины Полина Скляр. Первый сет остался за Пушкарёвой со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Пушкарёвой и Скляр. Счёт личных встреч у теннисисток 1-0 в пользу Полины. В юниорском рейтинге 17-летняя Анна занимает 28-ю строчку, а 15-летняя Полина располагается на 20-м месте.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Пушкарёва — единственная россиянка, которая осталась в сетках турнира во всех разрядах.