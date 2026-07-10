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Полина Скляр — Анна Пушкарёва, результат матча 10 июля, счёт 1:2, полуфинал Уимблдона — девушки

Анна Пушкарёва вышла в финал юниорского Уимблдона
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17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в финал юниорского Уимблдона-2026, переиграв в матче 1/2 финала представительницу Украины 15-летнюю Полину Скляр. Встреча закончилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 14:25 МСК
Полина Скляр
Украина
Полина Скляр
П. Скляр
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		2 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Пушкарёва пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница Скляр сделала два эйса и допустила пять двойных ошибок.

В финале россиянка встретится с представительницей Китая Синьжань Сунь. Матч за титул состоится завтра, 11 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Анна Пушкарёва — единственная россиянка, оставшаяся в сетках турнира во всех разрядах. На данный момент она занимает 28-е место в юниорском рейтинге.

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