17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в финал юниорского Уимблдона-2026, переиграв в матче 1/2 финала представительницу Украины 15-летнюю Полину Скляр. Встреча закончилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Пушкарёва пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница Скляр сделала два эйса и допустила пять двойных ошибок.

В финале россиянка встретится с представительницей Китая Синьжань Сунь. Матч за титул состоится завтра, 11 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Анна Пушкарёва — единственная россиянка, оставшаяся в сетках турнира во всех разрядах. На данный момент она занимает 28-е место в юниорском рейтинге.