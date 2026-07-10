Фери — Зверев: Александр забрал первый сет на тай-брейке в полуфинале Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В первом полуфинальном матче у мужчин сражаются чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года, третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) и 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания). Первый сет остался за Зверевым со счётом 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 53 минуты.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч полуфинала Уимблдона между Зверевым и Фери стал первым в их личном противостоянии.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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