Фери — Зверев: Александр забрал первый сет на тай-брейке в полуфинале Уимблдона

Сегодня, 10 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В первом полуфинальном матче у мужчин сражаются чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года, третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) и 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания). Первый сет остался за Зверевым со счётом 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 53 минуты.

Матч полуфинала Уимблдона между Зверевым и Фери стал первым в их личном противостоянии.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.