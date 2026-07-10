Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка вышла в финал юниорского Уимблдона впервые за 10 лет

Россиянка вышла в финал юниорского Уимблдона впервые за 10 лет
Комментарии

17-летняя Анна Пушкарёва стала первой российской теннисисткой за 10 лет, которая сумела выйти в финал юниорского Уимблдона. В полуфинальном матче она обыграла представительницу Украины Полину Скляр со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 14:25 МСК
Полина Скляр
Украина
Полина Скляр
П. Скляр
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		2 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Последний раз российская теннисистка играла в решающем матче на юниорском травяном турнире «Большого шлема» в 2016 году. Тогда 28-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Титул юниорского Уимблдона Пушкарёва разыграет с китаянкой Синьжань Сунь. Матч состоится завтра, 11 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Анна Пушкарёва — единственная россиянка в сетках турнира во всех разрядах.

Календарь Уимблдона — девушки
Сетка Уимблдона — девушки
Материалы по теме
Зверев взял сет у Фери в битве за финал Уимблдона! А Пушкарёва — уже там. LIVE!
Live
Зверев взял сет у Фери в битве за финал Уимблдона! А Пушкарёва — уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android