Россиянка вышла в финал юниорского Уимблдона впервые за 10 лет
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17-летняя Анна Пушкарёва стала первой российской теннисисткой за 10 лет, которая сумела выйти в финал юниорского Уимблдона. В полуфинальном матче она обыграла представительницу Украины Полину Скляр со счётом 6:4, 2:6, 6:1.
Уимблдон — девушки. 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 14:25 МСК
Полина Скляр
П. Скляр
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|2
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Последний раз российская теннисистка играла в решающем матче на юниорском травяном турнире «Большого шлема» в 2016 году. Тогда 28-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла украинку Даяну Ястремскую.
Титул юниорского Уимблдона Пушкарёва разыграет с китаянкой Синьжань Сунь. Матч состоится завтра, 11 июля.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Анна Пушкарёва — единственная россиянка в сетках турнира во всех разрядах.
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