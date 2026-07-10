Россиянка вышла в финал юниорского Уимблдона впервые за 10 лет

17-летняя Анна Пушкарёва стала первой российской теннисисткой за 10 лет, которая сумела выйти в финал юниорского Уимблдона. В полуфинальном матче она обыграла представительницу Украины Полину Скляр со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Последний раз российская теннисистка играла в решающем матче на юниорском травяном турнире «Большого шлема» в 2016 году. Тогда 28-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Титул юниорского Уимблдона Пушкарёва разыграет с китаянкой Синьжань Сунь. Матч состоится завтра, 11 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Анна Пушкарёва — единственная россиянка в сетках турнира во всех разрядах.