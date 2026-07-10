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Фери — Зверев: немецкий теннисист за 37 минут выиграл второй сет в 1/2 финала Уимблдона

Фери — Зверев: немецкий теннисист за 37 минут выиграл второй сет в 1/2 финала Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В первом полуфинальном матче у мужчин сражаются чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года, третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) и 114-я ракетка мира Артур Фери (Великобритания). Первый сет остался за Зверевым со счётом 7:6 (7:0), во второй партии победу также одержал немецкий теннисист – 6:2. Второй сет продолжался 37 минут.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты впервые встречаются друг с другом в рамках АТР-тура.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2026
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