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Круз Хьюитт — Тейс Бугард, результат матча 10 июля 2026, счет 2:0, 1/2 финала юниорский Уимблдон

Сын Ллейтона Хьюитта вышел в финал юниорского Уимблдона-2026
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Круз Хьюитт, сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» австралийца Ллейтона Хьюитта, вышел в финал юниорского Уимблдона-2026. В 1/2 финала турнира Круз обыграл представителя Нидерландов Тейса Богарда со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Круз Хьюитт выполнил две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Богард сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт в матче.

За чемпионский титул на турнире Круз Хьюитт сразится с американским теннисистом Джорданом Ли.

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