Сын Ллейтона Хьюитта вышел в финал юниорского Уимблдона-2026

Круз Хьюитт, сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» австралийца Ллейтона Хьюитта, вышел в финал юниорского Уимблдона-2026. В 1/2 финала турнира Круз обыграл представителя Нидерландов Тейса Богарда со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Круз Хьюитт выполнил две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Богард сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт в матче.

За чемпионский титул на турнире Круз Хьюитт сразится с американским теннисистом Джорданом Ли.