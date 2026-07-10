Александр Зверев в трёх сетах обыграл Артура Фери и вышел в финал Уимблдона-2026
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
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|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Александр Зверев выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Артур Фери сделал в игре пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.
За чемпионский титул Александр Зверев поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).
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