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Артур Фери — Александр Зверев, результат матча 10 июля 2026, счет 0:3, 1/2 финала Уимблдон-2026

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Артура Фери и вышел в финал Уимблдона-2026
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Александр Зверев выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Артур Фери сделал в игре пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

За чемпионский титул Александр Зверев поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).

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