Александр Зверев в трёх сетах обыграл Артура Фери и вышел в финал Уимблдона-2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. За время матча Александр Зверев выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Артур Фери сделал в игре пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

За чемпионский титул Александр Зверев поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).