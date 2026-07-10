Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на ТБШ
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на турнирах «Большого шлема». В 1/2 финала Уимблдона Зверев был сильнее британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
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|2
|3
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|4
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|6
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее Зверев выходил в финалы на US Open – 2020, Australian Open – 2025, а также дважды выходил в решающий матч на «Ролан Гаррос» — 2024 и в победном для себя 2026 году.
За чемпионский титул Александр Зверев поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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