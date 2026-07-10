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Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на ТБШ

Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на ТБШ
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на турнирах «Большого шлема». В 1/2 финала Уимблдона Зверев был сильнее британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее Зверев выходил в финалы на US Open – 2020, Australian Open – 2025, а также дважды выходил в решающий матч на «Ролан Гаррос» — 2024 и в победном для себя 2026 году.

За чемпионский титул Александр Зверев поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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