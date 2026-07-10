Зверев — о победе в 1/2 финала Уимблдона: получил удовольствие от каждой минуты на корте

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026. В 1/2 финала турнира Зверев обыграл британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

«Должен отдать должное Артуру, невероятный игрок. Думаю, он станет настоящим долгожителем в нашем туре, потому что будет выступать на этом уровне ещё 15 и более лет. Уверен, его ждут большие результаты. Мне кажется, это только начало его карьеры. Я действительно думаю, что он добьётся выдающихся успехов в этом виде спорта.

Во-вторых, меня невероятно впечатлило то, что происходило здесь. Да, я прекрасно понимал, что 99,9% зрителей на стадионе болели за Артура. Но атмосфера всё равно была потрясающей, а публика — очень справедливой. Я получил удовольствие от каждой минуты на корте. Думаю, многим стадионам по всему миру стоит брать пример с этих болельщиков. Для меня это одна из лучших арен, где можно играть в теннис», – сказал Зверев в интервью на корте после матча.