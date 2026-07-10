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Зверев пошутил о возможном сопернике по финалу Уимблдона-2026

Зверев пошутил о возможном сопернике по финалу Уимблдона-2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, с кем он предпочёл бы сыграть в финале Уимблдона-2026. В решающем матче турнира Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
4 		4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Имеет ли для вас значение, кто будет стоять по другую сторону сетки в воскресенье?
– Надеюсь, это будет юниор. Было бы здорово (смеётся). А если серьёзно, неважно, будет ли это действующий чемпион или Новак Джокович, который выигрывал здесь, кажется, уже 48 раз, — лёгкого матча в любом случае не будет. Но я должен доверять себе и верить, что могу победить. Именно с таким настроем я и выйду на корт, – сказал Зверев в интервью на корте после полуфинального матча турнира.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем встречи является итальянский теннисист Янник Синнер.

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