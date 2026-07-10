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Зверев стал седьмым действующим игроком, вышедшим в финал Уимблдона

Зверев стал седьмым действующим игроком, вышедшим в финал Уимблдона
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал седьмым теннисистом в туре, которому удалось выйти в финал Уимблдона. Сегодня, 10 июля, в полуфинале Уимблдона-2026 Зверев обыграл британца Артура Фери (114-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Помимо Зверева, в туре находятся ещё шесть теннисистов, которым удавалось выйти в финал Уимблдона:

  • Новак Джокович (Сербия, 8) – десять финалов, семь побед;
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) – три финала, две победы;
  • Янник Синнер (Италия, 1) – один финал – победа;
  • Ник Кирьос (Австралия, 899) – один финал;
  • Маттео Берреттини (Италия, 51) – один финал;
  • Марин Чилич (Хорватия, 62) – один финал.

Соперник Зверева в финале Уимблдона-2026 определится в матче между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

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