Зверев стал седьмым действующим игроком, вышедшим в финал Уимблдона

Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал седьмым теннисистом в туре, которому удалось выйти в финал Уимблдона. Сегодня, 10 июля, в полуфинале Уимблдона-2026 Зверев обыграл британца Артура Фери (114-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Помимо Зверева, в туре находятся ещё шесть теннисистов, которым удавалось выйти в финал Уимблдона:

Новак Джокович (Сербия, 8) – десять финалов, семь побед;

Карлос Алькарас (Испания, 2) – три финала, две победы;

Янник Синнер (Италия, 1) – один финал – победа;

Ник Кирьос (Австралия, 899) – один финал;

Маттео Берреттини (Италия, 51) – один финал;

Марин Чилич (Хорватия, 62) – один финал.

Соперник Зверева в финале Уимблдона-2026 определится в матче между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.