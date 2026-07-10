Зверев повторил достижение Энди Маррея и Даниила Медведева в рамках ТБШ
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал третьим игроком в Открытой эре, вышедшим в финал на турнире «Большого шлема» сразу после первого титула на мэйджоре в карьере. В 1/2 финала Уимблдона-2026 Зверев обыграл британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
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|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее подобного результата добивались трёхкратный победитель мэйджоров британец Энди Маррей, который выиграл US Open – 2012 и вышел в финал на Australian Open – 2013, а также российский теннисист Даниил Медведев, повторивший данное достижение на тех же турнирах в 2021 и 2022 годах соответственно.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем встречи является итальянский теннисист Янник Синнер.
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