Александр Зверев обойдёт Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обойдёт испанца Карлоса Алькараса в рейтинге АТР после Уимблдона-2026. Ранее немецкий теннисист вышел в финал турнира, обыграв британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).

После выхода в финал Уимблдона в активе у Зверева в лайв-рейтинге 8480 очков, в то время как у Алькараса 8160. Испанец потерял 1300 очков, так как не смог защитить прошлогодний финал турнира. В случае победы на Уимблдоне в активе у Зверева будет 9180 очков.

В финале Уимблдонского турнира Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем встречи является итальянский теннисист Янник Синнер.