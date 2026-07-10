Александр Зверев обойдёт Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обойдёт испанца Карлоса Алькараса в рейтинге АТР после Уимблдона-2026. Ранее немецкий теннисист вышел в финал турнира, обыграв британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
После выхода в финал Уимблдона в активе у Зверева в лайв-рейтинге 8480 очков, в то время как у Алькараса 8160. Испанец потерял 1300 очков, так как не смог защитить прошлогодний финал турнира. В случае победы на Уимблдоне в активе у Зверева будет 9180 очков.
В финале Уимблдонского турнира Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем встречи является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 10 июля 2026
-
19:52
-
19:47
-
19:18
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:46
-
18:36
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:25
-
17:12
-
16:35
-
16:24
-
15:51
-
15:29
-
14:59
-
14:30
-
14:22
-
13:48
-
13:38
-
12:57
-
12:21
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
09:50
-
09:30
-
00:53
-
00:37