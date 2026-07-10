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Зверев стал пятым немцем, вышедшим в финал Уимблдона

Зверев стал пятым немцем, вышедшим в финал Уимблдона
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал пятым немецким теннисистом, вышедшим в финал Уимблдона. Зверев вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

До Александра Зверева выйти в финал Уимблдона удавалось следующим немецким теннисистам:

  • Борис Беккер — семь финалов – три победы;
  • Михаэль Штих – один финал – победа;
  • Вильгельм Бунгерт – финал;
  • Готфрид фон Крамм – три финала.

Соперник Александра Зверева в финале Уимблдона-2026 определится в матче между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим восьмую строчку рейтинга.

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