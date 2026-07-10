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Синнер — Джокович: итальянец выиграл первый сет 1/2 финала Уимблдона-2026

Синнер — Джокович: итальянец выиграл первый сет 1/2 финала Уимблдона-2026
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Сегодня, 10 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Во втором полуфинальном матче у мужчин сражаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и восьмой номер рейтинга серб Новак Джокович. В первом сете победу одержал Синнер со счётом 6:4. На этот отрезок матча теннисисты затратили 39 минут.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
4 		4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Новак Джокович. Счёт личных встреч в официальных матчах — 6-5 в пользу Синнера (2-1 в пользу Джоковича на траве).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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