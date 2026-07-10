Александр Зверев, Уимблдон-2026: результаты 10 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 10 июля, чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжил свой путь к титулу на Уимблдоне-2026, он успешно вышел в финал соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева.

Результаты Александра Зверева на Уимблдоне-2026 на 10 июля:

первый круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Александр Блокс (Бельгия) – 6:4, 6:7 (10:8), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0);

второй круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Валантен Руае (Франция) — 6:1, 6:3, 7:6 (7:3);

третий круг. Александр Зверев (Германия, 2) – Маркос Гирон (США) – 6:2, 7:6 (7:4), 6:4;

1/8 финала. Александр Зверев (Германия, 2) – Иржи Легечка (Чехия, 13) – 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6);

1/4 финала. Александр Зверев (Германия, 2) – Тейлор Фриц (США, 6) – 6:4, 6:4, 6:2;

1/2 финала. Александр Зверев (Германия, 2) – Артур Фери (Великобритания, Q) – 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Следующий матч Александра Зверева на Уимблдоне-2026:

финал. Янник Синнер (Италия, 1).