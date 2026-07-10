Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, выходившим в финал на всех ТБШ
Поделиться
Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, которому удалось выйти в финал на всех турнирах «Большого шлема». Свою серию Звереву удалось завершить сегодня, 10 июля, выиграв в полуфинале Уимблдона-2026 у британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. До этого Александр выходил в финалы «Ролан Гаррос» – 2026 (победа), Australian Open – 2025 (поражение) и US Open – 2020 (поражение).
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Список теннисистов, вышедших во все финалы турниров «Большого шлема» в Открытую эру:
- Карлос Алькарас — завершил серию на Australian Open (2026);
- Янник Синнер — завершил серию на Уимблдоне (2025);
- Энди Маррей — завершил серию на «Ролан Гаррос» (2016);
- Новак Джокович — завершил серию на «Ролан Гаррос» (2012);
- Рафаэль Надаль — завершил серию на US Open (2010);
- Роджер Федерер — завершил серию на «Ролан Гаррос» (2006);
- Андре Агасси — завершил серию на Australian Open (1995);
- Джим Курье — завершил серию на Уимблдоне (1993);
- Стефан Эдберг — завершил серию на US Open (1991);
- Иван Лендл — завершил серию на Уимблдоне (1986);
- Кен Розуолл — завершил серию на Australian Open (1971);
- Род Лейвер — завершил серию на US Open (1969).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2026
-
19:52
-
19:47
-
19:18
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:46
-
18:36
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:25
-
17:12
-
16:35
-
16:24
-
15:51
-
15:29
-
14:59
-
14:30
-
14:22
-
13:48
-
13:38
-
12:57
-
12:21
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
09:50
-
09:30
-
00:53
-
00:37