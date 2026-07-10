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Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, выходившим в финал на всех ТБШ

Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, выходившим в финал на всех ТБШ
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, которому удалось выйти в финал на всех турнирах «Большого шлема». Свою серию Звереву удалось завершить сегодня, 10 июля, выиграв в полуфинале Уимблдона-2026 у британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. До этого Александр выходил в финалы «Ролан Гаррос» – 2026 (победа), Australian Open – 2025 (поражение) и US Open – 2020 (поражение).

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Список теннисистов, вышедших во все финалы турниров «Большого шлема» в Открытую эру:

  • Карлос Алькарас — завершил серию на Australian Open (2026);
  • Янник Синнер — завершил серию на Уимблдоне (2025);
  • Энди Маррей — завершил серию на «Ролан Гаррос» (2016);
  • Новак Джокович — завершил серию на «Ролан Гаррос» (2012);
  • Рафаэль Надаль — завершил серию на US Open (2010);
  • Роджер Федерер — завершил серию на «Ролан Гаррос» (2006);
  • Андре Агасси — завершил серию на Australian Open (1995);
  • Джим Курье — завершил серию на Уимблдоне (1993);
  • Стефан Эдберг — завершил серию на US Open (1991);
  • Иван Лендл — завершил серию на Уимблдоне (1986);
  • Кен Розуолл — завершил серию на Australian Open (1971);
  • Род Лейвер — завершил серию на US Open (1969).
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