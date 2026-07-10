Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, выходившим в финал на всех ТБШ

Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал 13-м игроком в Открытую эру, которому удалось выйти в финал на всех турнирах «Большого шлема». Свою серию Звереву удалось завершить сегодня, 10 июля, выиграв в полуфинале Уимблдона-2026 у британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. До этого Александр выходил в финалы «Ролан Гаррос» – 2026 (победа), Australian Open – 2025 (поражение) и US Open – 2020 (поражение).

Список теннисистов, вышедших во все финалы турниров «Большого шлема» в Открытую эру: