Зверев — седьмой игрок с 1988 года, вышедший в финал на Олимпийских играх и всех ТБШ

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал седьмым теннисистом с 1988 года, которому удалось выйти в финал на всех турнирах «Большого шлема» и в одиночном разряде Олимпийских игр, сообщает Opta Ace. Зверев стал финалистом Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).

Ранее подобного результата в карьере добивались американец Андре Агасси, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

В финале Уимблдона-2026 Александр Зверев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).