Синнер — Джокович: Янник повёл 2:0 по сетам в 1/2 финала Уимблдона

Сегодня, 10 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Во втором полуфинальном матче у мужчин сражаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и восьмой номер рейтинга серб Новак Джокович. В первом сете победу одержал Синнер со счётом 6:4, с таким же счётом итальянец взял и вторую партию в матче. На этот отрезок матча теннисисты затратили 49 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Новак Джокович. Счёт личных встреч в официальных матчах — 6-5 в пользу Синнера (2-1 в пользу Джоковича на траве).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.