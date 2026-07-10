Вирджил ван Дейк посетил полуфинальные матчи Уимблдона-2026

Нидерландский футболист, капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк посетил полуфинальный матч Уимблдона-2026 между немцем Александром Зверевым и британцем Артуром Фери. Встреча завершилась победой немецкого теннисиста со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Фото: Ray Tang/Anadolu via Getty Images

Также ван Дейк позже был замечен на трибунах второго полуфинала турнира между итальянцем Янником Синнером и сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

35-летний ван Дейк является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2024. На клубном уровне он становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионом и обладателем Кубка Англии.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.