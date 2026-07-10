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Янник Синнер — Новак Джокович, результат матча 10 июля 2026, счет 3:0, 1/2 финала Уимблдон-2026

Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв Новака Джоковича
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв серба Новака Джоковича (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Янник Синнер выполнил 16 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов. Новак Джокович сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

В финале Уимблдонского турнира – 2026 Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

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