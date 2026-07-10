Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв Новака Джоковича

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв серба Новака Джоковича (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Янник Синнер выполнил 16 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов. Новак Джокович сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.

В финале Уимблдонского турнира – 2026 Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.