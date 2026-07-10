Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв Новака Джоковича
Поделиться
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв серба Новака Джоковича (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Янник Синнер выполнил 16 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 13 брейк-пойнтов. Новак Джокович сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.
В финале Уимблдонского турнира – 2026 Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2026
-
20:43
-
20:06
-
19:52
-
19:47
-
19:18
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:46
-
18:36
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:25
-
17:12
-
16:35
-
16:24
-
15:51
-
15:29
-
14:59
-
14:30
-
14:22
-
13:48
-
13:38
-
12:57
-
12:21
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
09:50
-
09:30