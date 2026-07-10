Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня есть голод до побед». Зверев — о настрое на будущее

«У меня есть голод до побед». Зверев — о настрое на будущее
Комментарии

Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, изменились ли его карьерные цели после победы на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Я очень рад пройти в финал Уимблдона. Теперь я просто надеюсь сыграть хороший матч в воскресенье. Важно оставаться сосредоточенным, несмотря ни на что. У меня есть голод до побед, несмотря на все титулы, которые уже я имею. Знаете, каждый человек индивидуален. Например, мне кажется, Доминик Тим отдал всего себя на том матче «Большого шлема» (финал US Open-2020. – Прим. «Чемпионата»). Он тогда отыграл два сложнейших сета против меня, и я считаю, что для него это было настолько большим облегчением, что, возможно, после победы он расслабился и не хотел выиграть больше. А я хочу. Моя цель – продолжать играть на высшем уровне и выигрывать турниры. Надеюсь, в воскресенье у меня всё получится и я смогу забрать ещё один «Большой шлем», – сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня, 10 июля, Зверев в полуфинале Уимблдона обыграл британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 и в финале сразится за титул с итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
Материалы по теме
Зверев стал пятым немцем, вышедшим в финал Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android