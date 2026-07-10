«У меня есть голод до побед». Зверев — о настрое на будущее

Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, изменились ли его карьерные цели после победы на «Ролан Гаррос» – 2026.
«Я очень рад пройти в финал Уимблдона. Теперь я просто надеюсь сыграть хороший матч в воскресенье. Важно оставаться сосредоточенным, несмотря ни на что. У меня есть голод до побед, несмотря на все титулы, которые уже я имею. Знаете, каждый человек индивидуален. Например, мне кажется, Доминик Тим отдал всего себя на том матче «Большого шлема» (финал US Open-2020. – Прим. «Чемпионата»). Он тогда отыграл два сложнейших сета против меня, и я считаю, что для него это было настолько большим облегчением, что, возможно, после победы он расслабился и не хотел выиграть больше. А я хочу. Моя цель – продолжать играть на высшем уровне и выигрывать турниры. Надеюсь, в воскресенье у меня всё получится и я смогу забрать ещё один «Большой шлем», – сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня, 10 июля, Зверев в полуфинале Уимблдона обыграл британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 и в финале сразится за титул с итальянцем Янником Синнером.
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