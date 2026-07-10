«У нас с ним всегда очень тяжёлые матчи». Синнер — о победе над Джоковичем на Уимблдоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в 1/2 финала Уимблдона-2026. Итальянец одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Прежде всего спасибо всем, что остались и пришли сегодня. Атмосфера была невероятной с самого первого дня турнира. Для меня очень много значит возможность сыграть здесь ещё один финал. Это самый особенный турнир, который у нас есть. Он очень много для меня значит.

Конечно, Новак… То, что он продолжает показывать — настоящее вдохновение не только для вас, болельщиков, но и для нового поколения игроков. То, что он до сих пор делает, просто невероятно. Это впечатляет.

У нас с ним всегда очень тяжёлые матчи. Последний раз он победил меня в полуфинале Australian Open. Я постарался внести несколько изменений в свою игру, хотя на траве сделать это очень сложно. У него был невероятно тяжёлый матч против Феликса, который, думаю, мы ещё долго будем помнить на этом корте. Сегодня я старался действовать максимально агрессивно и очень хорошо подавал — это мне сильно помогло. На мой взгляд, Новак — лучший принимающий в нашем виде спорта, поэтому я старался разнообразить свою игру. Я очень доволен тем, как сыграл сегодня», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.