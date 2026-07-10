«Я очень хорошо чувствовал мяч». Зверев — о своём матче в полуфинале Уимблдона-2026

Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третью строчку рейтинга, оценил уровень своей игры в полуфинале Уимблдона-2026, где ему удалось обыграть британца Артура Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
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«Сегодняшний матч был из всего понемногу. Первый сет был не самым лучшим, но второй и третий были хорошими. Артур был совсем другим соперником по сравнению с теми, с кем я играл в четвёртом круге и четвертьфинале, — с большими подающими и мощными игроками, так что мне нужно было адаптироваться. Когда я нашёл свой ритм, я очень хорошо чувствовал мяч. Я в финале Уимблдона, а это значит, что я должен показывать хороший теннис и дальше», – сказал Зверев на пресс-конференции после матча.
В финале Уимблдона-2026 Александр Зверев сыграет с действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.
- 10 июля 2026
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