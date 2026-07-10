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Синнер стал третьим действующим игроком, не менее двух раз выходившим в финал Уимблдона

Синнер стал третьим действующим игроком, не менее двух раз выходившим в финал Уимблдона
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим действующим игроком, которому удалось как минимум дважды выйти в финал на Уимблдоне. Итальянец обыграл в 1/2 финала турнира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Среди всех действующих игроков дважды и более раз в финал на Уимблдоне выходили лишь шестикратный чемпион турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович.

За победу на Уимблдонском турнире – 2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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