Синнер стал третьим действующим игроком, не менее двух раз выходившим в финал Уимблдона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим действующим игроком, которому удалось как минимум дважды выйти в финал на Уимблдоне. Итальянец обыграл в 1/2 финала турнира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Среди всех действующих игроков дважды и более раз в финал на Уимблдоне выходили лишь шестикратный чемпион турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович.

За победу на Уимблдонском турнире – 2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.