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Джокович в пятый раз подряд проиграл действующей первой ракетке мира на ТБШ

Джокович в пятый раз подряд проиграл действующей первой ракетке мира на ТБШ
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Сегодня, 10 июля, сербский теннисист Новак Джокович (восьмая строчка рейтинга) проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Таким образом, Джокович пятый раз подряд не смог выиграть у действующей на момент турнира первой ракетки мира на турнире «Большого шлема».

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

До этого Новак Джокович проиграл в финале Australian Open – 2026 испанцу Карлосу Алькарасу (6:2, 2:6, 3:6, 5:7), в полуфинале Уимблдона-2025 Яннику Синнеру (3:6, 3:6: 4:6), в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Яннику Синнеру (4:6, 5:7: 6:7 (3:7)), в финале Уимблдона-2023 Карлосу Алькарасу (6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6).

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