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Определились финалисты Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде

Определились финалисты Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде
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Сегодня, 10 июля, прошли полуфинальные матчи Уимблдонского турнира – 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира этого года.

Теннис. Уимблдон-2026. Финал, мужчины:

Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Зверев (Германия, 2).

В полуфинале итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4, а Александр Зверев был сильнее британца Артура Фери – 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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