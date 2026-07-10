Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 10 июля

Сегодня, 10 июля, прошёл 12-й игровой день мужского Уимблдона-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших полуфинальных матчей травяного турнира «Большого шлема».

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. Результаты встреч 10 июля:

Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 8) – 6:4, 6:4, 6:4;

Александр Зверев (Германия, 2) – Артур Фери (Великобритания, Q) – 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.