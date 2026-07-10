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«Старый добрый разгром». Джокович оценил поражение от Синнера на Уимблдоне

«Старый добрый разгром». Джокович оценил поражение от Синнера на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в полуфинальном матче Уимблдона-2026 с итальянцем Янникаом Синнером. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Могли ли вы как-то иначе действовать с точки зрения тактики?
– Нет, не особо. Это был старый добрый разгром. Я ничего особо не мог поделать, – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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