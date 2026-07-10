«Старый добрый разгром». Джокович оценил поражение от Синнера на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в полуфинальном матче Уимблдона-2026 с итальянцем Янникаом Синнером. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

– Могли ли вы как-то иначе действовать с точки зрения тактики?

– Нет, не особо. Это был старый добрый разгром. Я ничего особо не мог поделать, – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.