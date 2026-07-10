Синнер стал 18-м игроком в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона
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Сегодня, 10 июня, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Благодаря этому Синнер стал 18-м теннисистом в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
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Новак Джокович
Н. Джокович
Список всех теннисистов Открытой эры, вышедших в финал Уимблдона два раза и более:
- Род Лейвер (Австралия): 1968–1969 – победы;
- Кен Розуолл (Австралия): 1969–1970 – одна победа;
- Джон Ньюкомб (Австралия): 1970–1971 – победы;
- Стэн Смитт (США): 1971–1972 – одна победа;
- Джимми Коннорс (США): 1974–1975, 1977–1978 – одна победа;
- Бьорн Борг (Швеция): 1976–1981 — пять побед;
- Джон Макинрой (США): 1980–1984 — четыре победы;
- Иван Лендл (Чехия): 1986–1987;
- Борис Беккер (Германия): 1985–1986, 1988–1991 – три победы;
- Стефан Эдберг (Швеция): 1988–1990 — две победы;
- Пит Сампрас (США): 1993–1995 и 1997–2000 — все победы;
- Патрик Рафтер (Автралия): 2000–2001;
- Энди Роддик (США): 2004–2005;
- Роджер Федерер (Швейцария): 2003–2009, 2014–2015 — первая серия состоит из рекордных семи финалов, шесть из которых Федерер выиграл;
- Рафаэль Надаль (Испания): 2006–2008, 2010–2011 – две победы;
- Новак Джокович (Сербия): 2013–2015, 2018–2019 и 2021–2024 – из всех серий Джокович не выиграл лишь финал 2013 года;
- Карлос Алькарас (Испания): 2023–2025 – две победы;
- Янник Синнер (Италия): 2025–2026 – победа (финал Уимблдона-2026 ещё не состоялся).
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