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Синнер стал 18-м игроком в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона

Синнер стал 18-м игроком в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона
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Сегодня, 10 июня, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Благодаря этому Синнер стал 18-м теннисистом в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Список всех теннисистов Открытой эры, вышедших в финал Уимблдона два раза и более:

  • Род Лейвер (Австралия): 1968–1969 – победы;
  • Кен Розуолл (Австралия): 1969–1970 – одна победа;
  • Джон Ньюкомб (Австралия): 1970–1971 – победы;
  • Стэн Смитт (США): 1971–1972 – одна победа;
  • Джимми Коннорс (США): 1974–1975, 1977–1978 – одна победа;
  • Бьорн Борг (Швеция): 1976–1981 — пять побед;
  • Джон Макинрой (США): 1980–1984 — четыре победы;
  • Иван Лендл (Чехия): 1986–1987;
  • Борис Беккер (Германия): 1985–1986, 1988–1991 – три победы;
  • Стефан Эдберг (Швеция): 1988–1990 — две победы;
  • Пит Сампрас (США): 1993–1995 и 1997–2000 — все победы;
  • Патрик Рафтер (Автралия): 2000–2001;
  • Энди Роддик (США): 2004–2005;
  • Роджер Федерер (Швейцария): 2003–2009, 2014–2015 — первая серия состоит из рекордных семи финалов, шесть из которых Федерер выиграл;
  • Рафаэль Надаль (Испания): 2006–2008, 2010–2011 – две победы;
  • Новак Джокович (Сербия): 2013–2015, 2018–2019 и 2021–2024 – из всех серий Джокович не выиграл лишь финал 2013 года;
  • Карлос Алькарас (Испания): 2023–2025 – две победы;
  • Янник Синнер (Италия): 2025–2026 – победа (финал Уимблдона-2026 ещё не состоялся).
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