Синнер стал 18-м игроком в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона

Сегодня, 10 июня, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Благодаря этому Синнер стал 18-м теннисистом в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона.

Список всех теннисистов Открытой эры, вышедших в финал Уимблдона два раза и более:

Род Лейвер (Австралия): 1968–1969 – победы;

Кен Розуолл (Австралия): 1969–1970 – одна победа;

Джон Ньюкомб (Австралия): 1970–1971 – победы;

Стэн Смитт (США): 1971–1972 – одна победа;

Джимми Коннорс (США): 1974–1975, 1977–1978 – одна победа;

Бьорн Борг (Швеция): 1976–1981 — пять побед;

Джон Макинрой (США): 1980–1984 — четыре победы;

Иван Лендл (Чехия): 1986–1987;

Борис Беккер (Германия): 1985–1986, 1988–1991 – три победы;

Стефан Эдберг (Швеция): 1988–1990 — две победы;

Пит Сампрас (США): 1993–1995 и 1997–2000 — все победы;

Патрик Рафтер (Автралия): 2000–2001;

Энди Роддик (США): 2004–2005;

Роджер Федерер (Швейцария): 2003–2009, 2014–2015 — первая серия состоит из рекордных семи финалов, шесть из которых Федерер выиграл;

Рафаэль Надаль (Испания): 2006–2008, 2010–2011 – две победы;

Новак Джокович (Сербия): 2013–2015, 2018–2019 и 2021–2024 – из всех серий Джокович не выиграл лишь финал 2013 года;

Карлос Алькарас (Испания): 2023–2025 – две победы;

Янник Синнер (Италия): 2025–2026 – победа (финал Уимблдона-2026 ещё не состоялся).