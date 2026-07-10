Синнер в седьмой раз вышел в финал ТБШ и обошёл по этому показателю Медведева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в седьмой раз вышел в финал мэйджора. В 1/2 финала Уимблдона-2026 итальянец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

По количеству выходов в финал на турнирах «Большого шлема» Синнер обошёл российского теннисиста Даниила Медведева, который шесть раз участвовал в решающих матчах соревнований. Россиянин трижды выходил в финалы на US Open (2019, 2021, 2023) и такое же количество раз участвовал в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии (2021, 2022, 2024).

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.