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Синнер в седьмой раз вышел в финал ТБШ и обошёл по этому показателю Медведева

Синнер в седьмой раз вышел в финал ТБШ и обошёл по этому показателю Медведева
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в седьмой раз вышел в финал мэйджора. В 1/2 финала Уимблдона-2026 итальянец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По количеству выходов в финал на турнирах «Большого шлема» Синнер обошёл российского теннисиста Даниила Медведева, который шесть раз участвовал в решающих матчах соревнований. Россиянин трижды выходил в финалы на US Open (2019, 2021, 2023) и такое же количество раз участвовал в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии (2021, 2022, 2024).

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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Синнер сразится за титул на Уимблдоне. Он обошёл Медведева по числу выходов в финал ТБШ
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