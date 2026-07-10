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Джокович — о своей игре в матче с Синнером: был на один-два уровня ниже, чем он

Джокович — о своей игре в матче с Синнером: был на один-два уровня ниже, чем он
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Уимблдона-2026 с итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– В этом году вы выглядите более конкурентоспособным, чем в прошлом…
– Неверно.

– Вы чувствуете, что можете продолжать выступать на таком уровне ещё долго?
– Я только что сказал, что вы ошибаетесь. Я не согласен с вашим мнением. Я всегда конкурентоспособен. Я всегда отдаю максимум в тех обстоятельствах, в которых нахожусь. Иногда со стороны это выглядит лучше, иногда хуже. Но только я знаю, через что прохожу внутри и сколько усилий требуется, чтобы по-прежнему играть на таком уровне.

Конечно, я разочарован. Конечно, я хотел выиграть Уимблдон. Именно поэтому я всё ещё так сильно мотивирован и продолжаю заставлять себя идти вперёд. Я просто проиграл более сильному игроку. Мне нужно это принять.

Очевидно, это тяжёлое поражение. Когда уходишь с корта, сложно сразу смириться с таким результатом. Но это есть как есть. Я не злюсь на себя. Не думаю, что сделал что-то слишком неправильно. Просто я был на один-два уровня ниже, чем он.

Он играл невероятно стабильно во всех компонентах. Очень сложно читать его подачу — за последние пару лет она стала невероятным оружием. И, конечно, на задней линии он настолько надёжен, как практически никто другой. Вот и всё, – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

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