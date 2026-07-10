Джокович — о своей игре в матче с Синнером: был на один-два уровня ниже, чем он

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира 39-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Уимблдона-2026 с итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

– В этом году вы выглядите более конкурентоспособным, чем в прошлом…

– Неверно.

– Вы чувствуете, что можете продолжать выступать на таком уровне ещё долго?

– Я только что сказал, что вы ошибаетесь. Я не согласен с вашим мнением. Я всегда конкурентоспособен. Я всегда отдаю максимум в тех обстоятельствах, в которых нахожусь. Иногда со стороны это выглядит лучше, иногда хуже. Но только я знаю, через что прохожу внутри и сколько усилий требуется, чтобы по-прежнему играть на таком уровне.

Конечно, я разочарован. Конечно, я хотел выиграть Уимблдон. Именно поэтому я всё ещё так сильно мотивирован и продолжаю заставлять себя идти вперёд. Я просто проиграл более сильному игроку. Мне нужно это принять.

Очевидно, это тяжёлое поражение. Когда уходишь с корта, сложно сразу смириться с таким результатом. Но это есть как есть. Я не злюсь на себя. Не думаю, что сделал что-то слишком неправильно. Просто я был на один-два уровня ниже, чем он.

Он играл невероятно стабильно во всех компонентах. Очень сложно читать его подачу — за последние пару лет она стала невероятным оружием. И, конечно, на задней линии он настолько надёжен, как практически никто другой. Вот и всё, – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.