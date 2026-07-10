Янник Синнер одержал 99-ю победу на турнире «Большого шлема»
Поделиться
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сегодня, 10 июня, одержал 99-ю победу на турнире «Большого шлема», сумев обыграть в полуфинале Уимблдона-2026 серба Новака Джоковича, занимающего восьмую строчку рейтинга. Счёт встречи – 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
8
Новак Джокович
Н. Джокович
В финале Уимблдона-2026 Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (третья строчка рейтинга).
В прошлом году Янник сумел завоевать титул Уимблдонского турнира, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
На счету итальянца уже четыре титула турниров «Большого шлема»: Australian Open (2024, 2025), Уимблдон-2025, US Open – 2024.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2026
-
23:26
-
23:05
-
23:01
-
22:41
-
22:38
-
22:25
-
22:12
-
21:45
-
21:43
-
21:14
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:06
-
19:52
-
19:47
-
19:18
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:46
-
18:36
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:25
-
17:12
-
16:35
-
16:24
-
15:51
-
15:29