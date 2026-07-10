Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер одержал 99-ю победу на турнире «Большого шлема»

Янник Синнер одержал 99-ю победу на турнире «Большого шлема»
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сегодня, 10 июня, одержал 99-ю победу на турнире «Большого шлема», сумев обыграть в полуфинале Уимблдона-2026 серба Новака Джоковича, занимающего восьмую строчку рейтинга. Счёт встречи – 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В финале Уимблдона-2026 Синнер встретится с немцем Александром Зверевым (третья строчка рейтинга).

В прошлом году Янник сумел завоевать титул Уимблдонского турнира, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

На счету итальянца уже четыре титула турниров «Большого шлема»: Australian Open (2024, 2025), Уимблдон-2025, US Open – 2024.

Материалы по теме
Синнер стал 18-м игроком в Открытую эру, дважды подряд выходившим в финал Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android