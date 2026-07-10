Янник Синнер в четвёртый раз подряд победил игрока из топ-10 на Уимблдоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в четвёртый раз подряд обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга на Уимблдоне. В полуфинале турнира Синнер был сильнее серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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Ранее Синнер на Уимблдоне-2025 в 1/4 финала обыграл американца Бена Шелтона, в полуфинале — Джоковича, а в финале был сильнее испанца Карлоса Алькараса.
За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
- 10 июля 2026
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