Янник Синнер в четвёртый раз подряд победил игрока из топ-10 на Уимблдоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в четвёртый раз подряд обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга на Уимблдоне. В полуфинале турнира Синнер был сильнее серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Ранее Синнер на Уимблдоне-2025 в 1/4 финала обыграл американца Бена Шелтона, в полуфинале — Джоковича, а в финале был сильнее испанца Карлоса Алькараса.

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.