Синнер стал первым итальянцем, не менее двух раз выходившим в финал Уимблдона
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер стал первым представителем Италии, которому удалось дважды выйти в финал на Уимблдоне. Ранее Синнер в полуфинале Уимблдона-2026 обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
Впервые в финал турнира Синнер вышел в 2025 году, когда в финале соревнований он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
За чемпионский титул на Уимблдонском турнире – 2026 Янник Синнер поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.
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