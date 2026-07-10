Синнер стал первым итальянцем, не менее двух раз выходившим в финал Уимблдона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Янник Синнер стал первым представителем Италии, которому удалось дважды выйти в финал на Уимблдоне. Ранее Синнер в полуфинале Уимблдона-2026 обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Впервые в финал турнира Синнер вышел в 2025 году, когда в финале соревнований он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

За чемпионский титул на Уимблдонском турнире – 2026 Янник Синнер поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.