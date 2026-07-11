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В 56-й раз в Открытую эру в финале ТБШ сыграют первый и второй сеяные теннисисты

В 56-й раз в Открытую эру в финале ТБШ сыграют первый и второй сеяные теннисисты
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и чемпион «Ролан Гаррос» – 2026 немецкий теннисист Александр Зверев (третий номер рейтинга) станут 56-й парой игроков, которая проведёт финальный матч Уимблдона в качестве первого и второго номера посева на турнире.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Стоит отметить, что первые номера посева ведут со счётом 28-27 по победам на Уимблдонском турнире.

В полуфинале Уимблдона Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4, а Александр Зверев был сильнее британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

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