Новак Джокович ответил, планирует ли вернуться на Уимблдон в 2027 году
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что рассчитывает ещё раз выступить на травяном мэйджоре после поражения в матче 1/2 финала Уимблдона-2026 от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
– Собираетесь вернуться сюда в следующем году, когда вам будет 40?
– Я бы хотел. Ещё один, последний раз. Посмотрим, – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
За чемпионский титул на Уимблдонском турнире – 2026 Янник Синнер поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.
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