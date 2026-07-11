Новак Джокович ответил, планирует ли вернуться на Уимблдон в 2027 году

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что рассчитывает ещё раз выступить на травяном мэйджоре после поражения в матче 1/2 финала Уимблдона-2026 от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

– Собираетесь вернуться сюда в следующем году, когда вам будет 40?

– Я бы хотел. Ещё один, последний раз. Посмотрим, – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

За чемпионский титул на Уимблдонском турнире – 2026 Янник Синнер поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.