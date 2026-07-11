Янник Синнер рассказал, есть ли у него суеверия перед финалом Уимблдона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о том, как относится к суевериям. Ранее итальянец обыграл серба Новака Джоковича в 1/2 финала Уимблдона-2026 со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и во второй раз подряд вышел в решающий матч турнира.

«У меня ничего такого нет, никаких суеверий, я совершенно нормальный. Мне нравится проводить время с командой, с друзьями. Сейчас идёт чемпионат мира по футболу, вроде завтра играет Англия. Я бы хотел посмотреть футбол.

Финал, кажется, в четыре часа дня, так что можно будет поспать подольше. Я расслаблен. У меня нет ничего, что бы я постоянно делал раз за разом. Я наслаждаюсь моментом, знаю, как редки такие дни – финалы «Большого шлема». Тяжело до них дойти, так что надо наслаждаться моментом и процессом», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2026 Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.