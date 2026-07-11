«Для меня этого недостаточно». Джокович — о своих результатах на ТБШ в сезоне-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил своё выступление на турнирах «Большого шлема» в 2026 году, признавшись, что, несмотря на высокие результаты, ожидает от себя большего. Ранее серб уступил в полуфинале Уимблдона-2026 итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«В прошлом году я выходил в четыре полуфинала. В этом году дошёл до одного финала и одного полуфинала. Для 99% игроков это был бы очень хороший результат на «Шлемах», но для меня это недостаточно хорошо. Моё благословение и проклятье в том, что я привык к результатам и достижениям высшей степени. Мне и самому приходится себе говорить: «Послушай, это же потрясающе, что ты до сих пор способен играть на таком высоком уровне, доводить молодых игроков до предела в борьбе за титулы «Шлемов». Но в то же время у меня всегда самые высокие ожидания от себя. Это моя внутренняя борьба между тем, через что я прошёл за 20 с лишним лет карьеры, какими были мои цели, ожидания, и тем, чтобы найти баланс и быть поскромнее в этом плане. Я все ещё наслаждаюсь драйвом соревнования. Может, не так наслаждаюсь тяжёлыми неделями, предшествующими большим турнирам, когда я раз за разом превозмогаю боль, в основном физическую.

Рад, что на этом турнире тело очень хорошо держалось. В последние годы почти на всех турнирах всегда что-то беспокоило. Чувствую, что когда здоров, то всё ещё могу играть как игрок топ-5, сражаться на самом высоком уровне. Мне это нравится. Нравится такая жизнь. Теннис дал мне всё в жизни, дал возможность стать тем, кто я есть. В то же время всегда есть вопрос, как далеко ты хочешь зайти, как хочешь играть. Я стараюсь идти день ото дня и смотреть, как я себя чувствую.

Я не чувствую никакого давления, никто не заставляет меня играть. Я делаю это, потому что на самом деле хочу и потому что до сих пор могу играть как игрок топ-5. Посмотрим, что принесёт будущее», – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.